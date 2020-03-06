Прокуратура Пролетарского района Саранска выявила нарушения законодательства об отходах производства и потребления

В Саранске прокуратура выявила нарушения законодательства об отходах производства и потребления.

Прокуратура Пролетарского района Саранска выявила нарушения указанного законодательства при проверке деятельности ООО «СОК № 0» и ООО «Жилдомуправления №2».

В ходе хозяйственной деятельности упомянутых предприятий образуются отходы потребления, которые передаются специализированным организациям для дальнейшего захоронения и обезвреживания.

В нарушение требований законодательства учет образовавшихся и переданных другим лицам отходов в рассматриваемых организациях не велся.

Кроме того, ООО «Жилдомуправления № 2» осуществляло накопление и передачу иным лицам отходов первого класса опасности без разработанного паспорта.

Директорам ООО «СОК №10» и ООО «Жилдомуправления №2» были внесены представления. Два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлениям прокурора руководители предприятий были привлечены к административной ответственности.

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Источник: prokrm.ru