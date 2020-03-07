В Саранске ожидается порывистый ветер и гололедица

В Саранске 7 марта ожидается гололедица и порывистый ветер.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в ближайшие часы на территории Саранска будут наблюдаться порывы ветра, скорость которых будет достигать 17 метров в секунду. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Чтобы избежать негативных последствий, которые могут причинить сильные порывы ветра, горожанам следует убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи. Находясь на улице в данных метеорологических условиях, жителям Саранска нужно обходить рекламные щиты и шаткие строения.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru