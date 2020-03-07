В Ардатове горел жилой дом

В Ардатове произошло возгорание жилого дома.
Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 6 марта. Огонь вспыхнул в жилом доме №13, расположенном по адресу – улица Эрьзи.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил чердак жилого дома на площади 20 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru