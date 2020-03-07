Полицейские изъяли марихуану у безработного жителя Мордовии

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у безработного местного жителя.

В селе Старое Шайгово стражи порядка задержали 58-летнего гражданина, не имеющего постоянного места работы, в ходе личного досмотра которого была обнаружена и конфискована марихуана массой более 42 г.

Мужчина пояснил, что прошлым летом он нарвал дикорастущее растение на одном из заброшенных полей, а затем приготовил наркотик для личного употребления.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении жителя Мордовии.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф