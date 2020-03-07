В Саранске горел мусор

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание мусора.
Днём 6 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на проспекте 70 лет Октября. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит мусор.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь уничтожил мусор на площади 5 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о том, что в Ардатове произошел пожар в жилом доме. Вследствие данного инцидента никто не пострадал.
Источник: 13.mchs.gov.ru