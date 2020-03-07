Мошенник, представившийся работником банка, ограбил 48-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 48-летняя местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился сотрудником банка.

Недавно 48-летней жительнице Саранска позвонил гражданин, который заявил, что он является сотрудником службы безопасности банка, а также сообщил о том, что некие злоумышленники намереваются похитить денежные средства с банковского счета горожанки. Затем якобы работник финансового учреждения попросил женщину назвать ему данные принадлежащей ей банковской карты и код, полученный в смс-сообщении, пояснив, что данная информация ему необходима для пресечения действий упомянутых преступников. Женщина, поверив в то, что с ней ведет беседу настоящий работник банка, сообщила указанные сведения.

Спустя некоторое время горожанка обнаружила, что с её банковского счета были похищены денежные средства в сумме 91 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф