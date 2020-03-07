Разыскиваются очевидцы смертельного ДТП в Краснослободском районе

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают очевидцев ДТП в Краснослободском районе, в результате которого погиб 41-летний мужчина.

Указанное происшествие произошло вечером 17 января текущего года на 83-м километре дороги, пролегающей от федеральной трассы М-5 «Урал» до Саранска. Водитель автомобиля марки «Фольксваген-Пассат» совершил наезд на 41-летнего мужчину, который находился на проезжей части. Затем по лежавшему гражданину проехали несколько грузовиков. От полученных травм пострадавший скончался.

Сотрудники правоохранительных органов просят очевидцев данного ДТП сообщить имеющиеся сведения по следующим телефонным номерам: 29-80-84 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф