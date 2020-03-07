В Саранске был задержан пьяный автомобилист

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан пьяный автомобилист.

В ночь на 6 марта сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что на парковке, расположенной возле продуктового магазина, за руль автомобиля сел молодой человек, имеющий внешние признаки алкогольного опьянения. Стражи порядка оперативно подъехали к торговому заведению. После этого указанная машина начала движение. Совместно с прибывшим экипажем ДПС сотрудники Росгвардии остановили транспортное средство после непродолжительного преследования.

За рулем автомобиля находился 20-летний молодой человек, который действительно был пьян.

Также читайте о том, что разыскиваются очевидцы смертельного ДТП в Краснослободском районе.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia