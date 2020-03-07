В Саранске мужчину насмерть придавило плитой

В Саранске человека насмерть придавило плитой.

Утром 7 марта на территории гаражного кооператива, расположенного неподалеку от Северо-Восточного шоссе, из-под бетонной плиты был извлечен труп мужчины. Тело гражданина было обнаружено случайным прохожим. Последний заметил руки, которые виднелись из-под завалов.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением обстоятельств гибели гражданина и его личности.

По информации «Известий Мордовии».

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