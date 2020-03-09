В Большеберезниковском районе пожар уничтожил жилой дом

В Большеберезниковском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.

Указанное происшествие произошло вечером 8 марта на территории села Судосево. На улице Северной загорелся жилой дом №29. Пламя полностью уничтожило постройку на площади 40 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru