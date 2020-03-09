Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Полицейские разыскивают жителя Саранска, который несколько лет назад пропал без вести

Полицейские разыскивают жителя Саранска, который несколько лет назад пропал без вести

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается житель Саранска, который несколько лет назад пропал без вести. 

Николаев Геннадий Николаевич 1960 года рождения, являющийся жителем Саранска, утром 28 октября 2017 года ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. Известно, что мужчина был одет в камуфлированную болоньевую куртку, черные брюки, вязаную шапку черного цвета и ботинки того же цвета. Разыскиваемый гражданин хромает на левую ногу.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении пропавшего без вести жителя Саранска, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8 (8342) 29-77- 44, 76-08-80 или 102.

Также читайте о том, что разыскиваются очевидцы смертельного ДТП в Краснослободском районе.


Источник: 13.мвд.рф