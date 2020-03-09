Житель Краснослободского района принес в банк фальшивые деньги

В Мордовии мужчина принес в банк фальшивые деньги.

Недавно сотрудники одного из банков Саранска при пересчете денежных средств, поступивших от жителя Краснослободского района, обнаружили поддельную денежную купюру номиналом 5 тыс. рублей. Указанный гражданин принес в финансовое учреждение в общей сложности 1,68 млн рублей. Деньги мужчина планировал перечислить за покупку недвижимости.

Житель Краснослободского района копил денежные средства в течение нескольких лет. Работая администратором в пивном магазине, гражданин часто разменивал и вносил в кассу из личных сбережений мелкие банкноты, забирая взамен более крупные денежные купюры.

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Источник: 13.мвд.рф