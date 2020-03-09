Мошенник, представившийся работником банка, ограбил 44-летнюю жительницу Саранска

В Саранске неизвестный мошенник, представившийся работником банка, ограбил 44-летнюю местную жительницу.

Недавно 44-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который изначально представился сотрудником службы безопасности банка, а затем заявил, что в момент его беседы с горожанкой некие преступники пытаются похитить денежные средства со счета последней. После этого якобы работник финансового учреждения попросил женщину в срочном порядке сообщить ему данные её банковской карты и коды, полученные в смс-сообщение, пояснив, что это необходимо для пресечения действий упомянутых злоумышленников.

Жительница Саранска предоставила собеседнику необходимые сведения, а затем обнаружила, что с её счета были похищены денежные средства в сумме 95 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф