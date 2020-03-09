Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Большеберезниковского района

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести жителя Большеберезниковского района.

Николаев Николай Серафимович 1971 года рождения, являющийся жителем населенного пункта Ст. Найманы, утром 8 апреля 2018 года ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно.

Известно, что мужчина был одет в матерчатую куртку черного цвета, резиновые сапоги того же цвета и черные брюки.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(83436) 2-23-70 (уголовный розыск ОП №16), 8(83436)2-13-74 (дежурная часть ОП №16) или 02.

Ранее сообщалось о том, что полицейские разыскивают жителя Саранска, который несколько лет назад пропал без вести.

Источник: 13.мвд.рф