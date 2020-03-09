В Чамзинке горела баня

В Чамзинке произошло возгорание бани.

Поздним вечером 8 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Заводской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №33 горит баня.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил постройку на площади 24 кв. м.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации. которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Большеберезниковском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru