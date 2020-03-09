В Чамзинке горела баня

В Чамзинке произошло возгорание бани.
Поздним вечером 8 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Заводской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №33 горит баня.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил постройку на площади 24 кв. м.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации. которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru