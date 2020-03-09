В Саранске 48-летнего мужчину осудили за уклонение от административного надзора

В Саранске суд вынес приговор в отношении 48-летнего гражданина, уклонившегося от административного надзора.

В начале августа прошлого года 48-летний гражданин был освобожден из исправительной колонии №18 УФСИН РФ по Мордовии, где отбывал наказание в виде лишения свободы. Администрацией указанного учреждения мужчине было выдано предписание, обязывающее его прибыть в Саранск и явиться в отдел внутренних дел Ленинского района города не позднее 5 августа. Гражданин проигнорировал данное требование.

20 августа мужчина был задержан участковым уполномоченным полиции.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении 44-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru