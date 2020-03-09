В Атюрьево горела надворная постройка

В Атюрьево пожарные ликвидировали возгорание надворной постройки.

В ночь на 8 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Красноармейской. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит надворная постройка.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило надворную постройку на площади более 20 квадратных метров.

Специалисты в настоящее время выясняют, по какой причине произошел пожар.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru