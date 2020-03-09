В Саранске 19-летнего парня осудили за кражу

В Саранске суд вынес приговор в отношении 19-летнего молодого человека, который похитил ювелирные изделия, принадлежащие матери его друга.

В сентябре прошлого года 19-летний гражданин гостил у своего приятеля, проживающего в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Р. Люксембург. Следя за тем, чтобы его действия не были замечены, молодой человек похитил принадлежащие матери друга золотое кольцо с бриллиантами и золотой браслет, общая стоимость которых составляет около 66 тыс. рублей.

Украденное имущество парень сдал в ломбард. Вырученные деньги молодой человек потратил на личные нужды.

Стоит отметить, что в январе минувшего года парень был приговорен к лишению свободы условно за совершение другого преступления.

Ленинский районный суд Саранска избрал в отношении злоумышленника меру наказания в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы. Кроме того, с преступника было взыскано более 65 тыс. рублей в пользу пострадавшей.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru