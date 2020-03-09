В Краснослободске горела баня

В Краснослободске пожарные ликвидировали возгорание бани.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 7 марта. Возле дома №12, расположенного по адресу – улица Луговая, загорелась баня.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Огонь повредил постройку на площади 35 квадратных метров.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru