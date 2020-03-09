В Саранске были проведены уроки безопасности для дошкольников

В Саранске работники пожарно-технической выставки ГУ МЧС РФ по Мордовии провели профилактические мероприятия в детских садах №№55 и 70.

Сотрудники МЧС напомнили детям об основных правилах пожарной безопасности, как в образовательных учреждениях, так и в быту. Также было уделено внимание правилам поведения в случае возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

Проведение подобного рода мероприятий имеет важное значение, поскольку именно в дошкольном и школьном возрасте закладываются основные навыки безопасного поведения, а также вырабатывается бережное отношение к жизни и природе.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru