В Пролетарском районе Саранска в феврале было выявлено 18 административных правонарушений

Административная комиссия Пролетарского района Саранска отчиталась о результатах работы за февраль текущего года.

Указанной комиссией на протяжении последнего месяца зимы было составлено 18 протоколов по фактам различных административных правонарушений.

В течение минувшего месяца к административной ответственности были привлечены 25 физических лиц, 4 должностных лица и 2 юридических лица.

Сумма взысканных штрафов составила 19,6 тыс. рублей. В службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов было направлено 5 постановлений административной комиссии.

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Источник: adm-saransk.ru