В Саранске ограничат движение транспорта по улице Фурманова

В Саранске будет временно ограничено движение грузового транспорта по улице Фурманова.

Городской администрацией было принято решение о введении запрета на передвижение транспортных средств, масса которых превышает 3,5 тонны, по улице Фурманова в период с 12 марта до 1 мая. Исключение в данном случае составят машины экстренных служб и коммунальная техника.

Дорога по указанной улице была признана аварийной. Ремонт должен был начаться ещё в прошлом году, но из-за ветхости коммунальных сооружений он был перенесен на текущий год.

По информации «Известий Мордовии».

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