Глава Мордовии Владимир Волков вручил первый сертификат на льготную сельскую ипотеку

В Мордовии был выдан первый сертификат на льготную сельскую ипотеку.

Первым обладателем указанного сертификата стал житель посёлка Комсомольский Чамзинского района Александр Рёбрушкин. Несколько дней назад документ на приобретение жилья Александру торжественно вручил глава Мордовии Владимир Волков.

Обладатель сертификата уже успел побывать в своей квартире и оценить ипотечное жилье на третьем этаже дома, расположенного во втором микрорайоне посёлка Комсомольский.

По информации «Известий Мордовии».

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