В Мордовии будут выращивать пряные травы круглый год

Наноцентр Мордовии изобрел технологию так называемых вертикальных ферм.

Указанные фермы представляют собой многоярусные гидропонные установки, которые позволяют выращивать урожай в любое время года.

В настоящее время ученые работают с различными видами и сортами пряных трав, которые являются более дешевыми, чем те, что доставляются в республику из других регионов. Уже появились первые покупатели данного товара среди ресторанов Саранска.

Первые поставки пряностей запланированы на апрель, а ближе к лету ожидается увеличение объемов производства.

По информации «Известий Мордовии».

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