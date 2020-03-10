Собственная доверчивость обошлась жительнице Саранска в 95 тысяч рублей

В праздничные дни в Саранске потеряла все свои деньги 44-летняя гражданка города. Информация получена от пресс-службы МВД Мордовии. Правоохранители республики предупреждают все население проявлять бдительность и не вестись на преступные уловки злоумышленников. Проживающие в Саранске люди почему-то продолжают верить телефонным мошенникам.

Горожанке на телефон позвонил неизвестный. Мужчина отрекомендовался работником банковской службы безопасности. Он сообщил, что с карты женщины воруют деньги. Для сохранности денежных средств следует немедленно предоставить все коды, пароли и другие данные карты, а также смс-сообщения, которые будут сейчас приходить.

Дама ничего странного не заметила. Она добросовестно выдала мошеннику всю секретную информацию. После разговора увидела, что с ее карты пропали 95 тысяч рублей.

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