В Саранске чемпион России по борьбе сломал челюсть студенту

В ночь с 15 на 16 февраля в Саранске произошел инцидент в клубе «Белый медведь». Там отдыхал чемпион России по греко-римской борьбе. Он захотел познакомиться с девушкой, но ее парень был против. Два мужчины вышли на улицу перед заведением. Как свидетельствуют очевидцы, первым напал парень девушки Тужилкин.

Но силы быстро иссякли и Тужилкин упал. Ему пытался помочь друг 19-летний Кирилл Князькин, но безуспешно. Чемпион России начинал карьеру с занятий боксом. Серьезная школа и длительный спортивный опыт позволил ему справиться сразу с двумя противниками. Тужилкина отвезли в больницу с диагнозом: 7 выбитых зубов и тройной перелом челюсти.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкции подразумевают лишение свободы до 8 лет. Сейчас родственники и друзья борца пытаются найти общий язык с потерпевшей стороной, чтобы не доводить дело до суда.

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