В Саранске росгвардейцы по горячим следам задержали любителя бесплатной еды

Вчера в 2 часа ночи в Саранске бойцами Росгвардии оперативно вычислен и пойман молодой быстроногий человек. Юноша похитил из торговой точки, расположенной в центре Саранска, пищевые продукты. Продавцы сразу же вызвали работников городской вневедомственной охраны. Группа задержания, приехавшая на вызов, выяснила все приметы похитителя.

Сотрудница магазина поведала о случившемся. Два парня пришли за покупками. Они взяли пакеты с пищевыми продуктами, подошли к кассе. Один из парней резко перескочил препятствия в магазине и выскочил за пределы здания. Пока продавщица приходила в себя и вызывала охрану, второй юноша тоже убежал.

Через несколько минут росгвардейцы задержали схожего по приметам гражданина, которого опознала работница торговой точки. При нем находились похищенные товары. Задержанного 21-летнего парня передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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