МЧС Мордовии сообщает о подтоплении еще двух мостов

На текущей неделе возле поселка Кишалы Атюрьевского района вода затопила низководный мост через реку Явас. В результате одну улицу поселка отрезало от цивилизации. Но на общую жизнедеятельность людей поселка это не повлияло, потому что рядом существует пешеходный мост.

Для легковых автомобилей этот мост закрыт. Вдоль переправы выставлены запрещающие и предупредительные дорожные знаки. Сделано ограждение. Сейчас уровень поверхности воды выше мостового дорожного полотна на 60 см. Налажен объезд по грунтовой дороге со стороны с. Стрельникова и д. Пичеполонги, до которых 3 км. Важным объектам социальной сферы и экономики ничего не угрожает. Население вывозить из зоны подтопления не нужно.

Возле поселка Большая Поляна Кадошкинского района тоже затоплен низководный мост. Это не повлияет на жизнедеятельность живущих здесь людей. Еще до подъема воды людей обеспечили необходимыми запасами продовольствия и медикаментов. Везде расставлены предупредительные знаки и ограждения для ограничения движения по мосту. Вода стоит выше полотна моста на 80 см. Угрозы подтопления объектам экономики и социальной сферы нет. Эвакуация населения не требуется. Имеется пешеходный мост, который в зону возможного подтопления не попадает. Объездной путь отсутствует.

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