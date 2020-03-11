В Мордовии рядом с автозаправкой сгорела «Газель»

Седьмого марта в районном центре Лямбирь, как факел, вспыхнул грузовой автомобиль с будкой модели «Газель». Весьма удачно то, что ни в машине, ни рядом не оказалось людей либо других транспортных средств.

И также очень хорошо, что обошлось без жертв и особых разрушений. Белый грузовой автомобиль теперь превратился в черный грузовик от копоти и сажи. Транспортное средство находилось в непосредственной близости от автозаправочной станции. Чудом не вспыхнула АЗС вслед за машиной.

Пресс-служба МЧС по РМ уточняет, что площадь пожара составила 2 квадратных метра. Известно, что машине 7 лет. Подлежит ли она восстановлению, станет известно в дальнейшем.

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