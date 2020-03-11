В Саранске рабочий лишился 210 тысяч рублей

На текущей неделе в Саранске 44-летнему рабочему промышленного предприятия позвонил мужчина и представился банковским служащим. Банкир взволнованным голосом проинформировал клиента, что с его карты злоумышленники пытаются похитить все сбережения.

Служащий банка посоветовал удрученному рабочему подойти к ближайшему банкомату. В целях сохранности денег на счету следует провести несложные операции. Владелец денежных средств последовал советам. Вскоре с его карты списалось 210 тысяч рублей. Звонившего банкира тут же и след простыл.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан к бдительности при обращении с электронными платежными средствами. «Помните, что для разрешения подобных проблем необходимо лично явиться в банк или самостоятельно позвонить на телефон горячей линии, указанный на обороте карты», — добавляют люди в погонах.

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