Десятки нетрезвых водителей задержали в Мордовии в праздничные дни

На протяжении праздников в Мордовии Госавтоинспекцией осуществлялся рейд «Пьяный автолюбитель». За трое суток, с 7 по 9 марта, задержано 37 водителей, нарушающих правила и российские законы. На протяжении рейда активно работали участковые уполномоченные полиции.

На наиболее загруженных трассах и участках с интенсивным движением транспортных средств несли вахту наряды ДПС усиленного состава. Предварительно определены зоны и места региона, в которых чаще всего могут ездить граждане, злостно нарушающие ПДД. На столичных автодорогах состояние водителей определялось способом «Бахуса». При этом методе проверяются 100% машин, следующих в городском потоке. Поймано 37 человек, эксплуатирующих авто в пьяном виде. Составлены соответствующие протоколы.

Госавтоинспекция Мордовии просит жителей придерживаться активной гражданской позиции. Следует выявлять и докладывать о случаях управления транспортными средствами пьяными автолюбителями. Свои наблюдения можно отправлять в дежурную часть ГИБДД по телефону: 24-64-09 или 38-57-27.

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