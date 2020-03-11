В Саранске молодой водитель «ВАЗа» устроил ДТП на «встречке»

Четвертого марта, в среду в Саранске, на автомобильной трассе «Восточный обход Саранска», случилось ДТП с двумя отечественными автомобилями ВАЗ. Госавтоинспекция Мордовии сообщает, что в этом инциденте пострадали два человека.

Приблизительно в районе 16:00 20-летний мужчина передвигался по шоссе за рулем автомобиля «ВАЗ 21102». По неизвестным причинам водитель выехал на «встречку» и врезался в «ВАЗ 21140». Машиной в этот момент управлял 36-летний мужчина.

В данном дорожно-транспортном происшествии получили травмы водители обеих машин. На автовладельца, который по невнимательности стал виновником автомобильной аварии, составлен административный протокол.

Также читайте о том, что десятки нетрезвых водителей задержали в Мордовии в праздничные дни.