В Саранске водитель грузовика сбил насмерть пешехода

В Саранске произошло ДТП, в результате которого погиб 44-летний мужчина.

Указанное происшествие произошло вечером 11 марта на 10-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. 24-летний гражданин, находившийся за рулем грузового автомобиля марки «Вольво», совершил наезд на 44-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в запрещенном для этого месте.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф