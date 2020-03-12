В Саранске в результате ДТП пострадал 70-летний пенсионер

В Саранске по причине ДТП пострадал 70-летний гражданин.
Инцидент произошел днём 11 марта на улице Пионерской. По предварительной информации, 70-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Опель», выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении грузовику марки МАЗ, вследствие чего транспортные средства столкнулись.
Водитель «Опеля» доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: гибдд.рф