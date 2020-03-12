37-летняя жительница Саранска принесла в банк фальшивые деньги

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

6 марта сотрудник одного из банков города при проверке денежной купюры номиналом 5 тыс. рублей, поступившей от 37-летней жительницы Саранска, обнаружил, что данная банкнота является фальшивой.

Горожанка пояснила, что принесла деньги в финансовое учреждение с целью осуществления вклада на расчетный счет. Фальшивую банкноту она получила в качестве оплаты строительных работ от жителя Саранска. Последний подтвердил указанную информацию, сообщив, что поддельной денежной купюры с ним расплатился покупатель недавно проданной им недвижимости.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф