В Теньгушевском районе горел мусор

В Теньгушевском районе пожарные ликвидировали возгорание мусора.
Днём 11 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Вечкидеево. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит мусор.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь уничтожил мусор на площади 89 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru