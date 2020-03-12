В Теньгушевском районе горел мусор

В Теньгушевском районе пожарные ликвидировали возгорание мусора.

Днём 11 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Вечкидеево. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит мусор.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор на площади 89 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru