Полицейские изъяли марихуану у 32-летнего жителя Дубенского района

В Дубенском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у 32-летнего местного жителя.

На одном из участков дороги, соединяющей Леватку и Николаевку, стражами порядка был остановлен 32-летний житель села Чеберчино, в ходе личного досмотра которого была обнаружена и конфискована марихуана массой около 15 г.

Сельчанин заявил, что хранил наркотик для личного употребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Дубенского района.

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Источник: 13.мвд.рф