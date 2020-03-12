23-летнего жителя Саранска осудили за угон и грабеж

В Саранске суд вынес приговор в отношении 23-летнего безработного местного жителя, обвиняемого в угоне и грабеже.

В марте 2018 года преступник сообщил своим приятелям, что якобы принадлежащий ему автомобиль марки ВАЗ-2110, настоящим владельцем которого в действительности является 20-летний парень, он оставил в одном из дворов Саранска, поскольку не смог его завести из-за проблем с двигателем. Молодой человек попросил друзей помочь отогнать машину к его дому. Парни смогли докатить транспортное средство только до соседней улицы. Действия злоумышленника и его друзей, введенных в заблуждение, были зафиксированы камерами видеонаблюдения. В итоге транспортное средство было оставлено, спустя некоторое время его обнаружили стражи порядка, получившие заявление об угоне от законного владельца.

Кроме того, выяснилось, что месяцем ранее 23-летний горожанин похитил из одного из магазинов Саранска четыре бутылки настойки. Работница торгового заведения, заметив действия парня, попросила расплатиться. В ответ на это преступник нанес женщине удар бутылкой в область лица.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф