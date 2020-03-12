В Ковылкинском районе сотрудники полиции изъяли у местного жителя обрез огнестрельного ружья

В Ковылкинскоем районе сотрудники правоохранительных органов изъяли обрез огнестрельного ружья у местного жителя.

35-летний житель села Подгорное Алексово, не имеющий постоянного места работы, в июне 2013 года в лесопосадках нашел охотничье одноствольное ружье. Спилив ствол и приклад, мужчина изготовил обрез. До марта текущего года гражданин на противозаконных основаниях хранил оружие под балконом своей квартиры.

35-летний гражданин был привлечен к уголовной ответственности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что 23-летнего жителя Саранска осудили за угон и грабеж.

Источник: 13.мвд.рф