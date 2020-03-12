В Мордовии руководителя некоммерческой организации осудили за растрату

В Мордовии суд вынес приговор в отношении руководителя некоммерческой организации, обвиняемого в растрате вверенного имущества.

В декабре 2017 года преступник на противозаконных основаниях заключил с физическим лицом договоры купли-продажи недвижимости в Лямбирском районе по заниженной стоимости. В договоре содержались сведения о том, что, здание магазина в селе Татарская Тавла, фактическая стоимость которого составляет 674,8 тыс. рублей, было реализовано за 154 тыс. рублей, а здание магазина в селе Лямбирь стоимостью 2,57 млн рублей было приобретено за 846 тыс. рублей.

Кроме того, в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года преступник, используя служебное положение, совершил растрату денежных средств вверенной ему организации на сумму 22 тыс. рублей. Деньги злоумышленник потратил на приобретение подарка для своего коллеги.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы, а также штрафа в размере 100 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф