Неизвестные мошенники, представившиеся работниками банка, ограбили жительницу Саранска

В Саранске местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестным мошенникам, которые представились сотрудниками банка.

5 марта жительнице Саранска позвонила неизвестная гражданка, которая, представившись работницей банка, сообщила, что в текущий момент некие преступники пытаются похитить денежные средства со счета женщины. Затем якобы сотрудница финансового учреждения связала пострадавшую с представителем отдела безопасности. Последний заявил, что для пресечения указанных действий горожанка должна сообщить персональные данные, а также поинтересовался наличием у женщины других банковских карт. Горожанка продиктовала мошеннику реквизиты двух своих платежных средств. После этого якобы работники банка попросили женщину удалить из памяти телефона все входящие звонки. Горожанка совершила данные действия. Спустя некоторое время женщина обнаружила, что с её счетов были похищены денежные средства на общую сумму более 77 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Стражам порядка удалось установить, что большую часть денег, украденных у жительницы Саранска, мошенники потратили на покупку техники.

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Источник: 13.мвд.рф