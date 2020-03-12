В Мордовии прошел первый этап операции «Надзор»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели первый этап оперативно-профилактической операции под названием «Надзор».

Указанное мероприятие проводилось в период со 2 по 6 марта. Стражи порядка проверили более 600 лиц, состоящих под административным надзором, из которых 395 имеют административное ограничение в виде запрета пребывания вне места жительства в определенное время суток.

Было выявлено 12 случаев уклонения от административного надзора.

Также был зафиксирован 161 факт несоблюдения административных ограничений и игнорирования обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.

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Источник: 13.мвд.рф