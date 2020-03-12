В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 13 марта

В Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 13 марта.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 13 марта на территории республики ожидаются сильные порывы ветра, скорость которых будет составлять более 20 метров в секунду.

Жителям Мордовии рекомендовано убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов, а также обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru