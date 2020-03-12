В Рузаевке пожар уничтожил жилой дом

В Рузаевке произошел пожар, который уничтожил жилой дом.
Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в ночь на 11 марта. На улице Гагарина загорелся жилой дом №90.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь полностью уничтожил постройку на площади 100 квадратных метров.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru