36-летний житель Саранска пойдет под суд по обвинению в убийстве соседки

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве своей соседки.

В конце декабря прошлого года 36-летний гражданин, проживающий в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Веселовского, поссорился со своей 40-летней соседкой. В процессе выяснения отношений мужчина ударил женщину ножом в область грудной клетки. Пострадавшая самостоятельно вызвала медиков, но спасти её не удалось.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении Пролетарского районного суда Саранска.

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Источник: 13.мвд.рф