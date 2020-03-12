Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Торбеевского района

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести жителя Торбеевского района.

Сусимов Степан Тимофеевич 1968 года рождения, являющийся жителем села Жуково Торбеевского района, ранним утром 5 августа прошлого года покинул территорию религиозной организации «Добрая весть и милосердие», расположенной недалеко от села Нерлей Большеберезниковского района. Известно, что мужчина был одет в куртку черного цвета, футболку зеленого цвета, брюки зеленоватого цвета и кроссовки белого цвета с красными вставками.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8346) 2-23-70, 2-13-74 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф