В Саранске заключили под стражу женщину, которая убила своего сожителя

В Саранске была заключена под стражу 46-летняя местная жительница, которая нанесла смертельное ранение своему гражданскому супругу.

В начале декабря минувшего года 46-летняя гражданка распивала алкогольные напитки в компании своего 36-летнего сожителя. В ходе попойки между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений горожанка схватила в руки нож и ударил им сожителя в живот. Спустя некоторое время пострадавший скончался.

Горожанка была привлечена к уголовной ответственности. В отношении женщины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также читайте о том, что 36-летний житель Саранска пойдет под суд по обвинению в убийстве соседки.

Источник: 13.мвд.рф