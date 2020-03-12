В Мордовии сотрудник ГИБДД подозревается в мошенничестве

В Мордовии был задержан руководитель ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому району.
В апреле минувшего года указанный страж порядка, находясь в салоне патрульного автомобиля, применил алкотестер, не включенный в реестр средств измерения. Затем полицейский создал видимость обнаружения у потерпевшего наличия алкогольного опьянения, что никоим образом не соответствовало действительности. После этого страж порядка получил от автомобилиста 6 тыс. рублей. Полицейский потребовал деньги, заявив, что в противном случае он составит протокол об административном правонарушении.
В отношении стража порядка было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Руководство МВД по Мордовии проводит служебную проверку.
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Источник: 13.мвд.рф