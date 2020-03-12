В Атюрьевском районе горел жилой дом

В Атюрьевском районе произошло возгорание жилого дома.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в ночь на 11 марта. На территории села Новочадовка загорелся жилой дом №108, расположенный по адресу – улица Центральная. Огонь повредил постройку на площади 140 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru