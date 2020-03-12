В Саранске сгорел мусорный контейнер

В Саранске пожар уничтожил мусорный контейнер.
В ночь на 11 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на проспекте 60 лет Октября. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит пластиковый мусорный контейнер.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь полностью уничтожил мусорный контейнер на площади 1,5 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru